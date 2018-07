Musei: Liguria, +37,1% visitatori musei

(ANSA) GENOVA, 26 LUG - Nei primi cinque mesi del 2018 la Liguria è la regione italiana culturalmente più dinamica in relazione ai musei e ai siti statali, con un incremento di visitatori pari al 37,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Risulta al primo posto in Italia per crescita di visitatori secondo i dati forniti oggi dall'ufficio statistica del Mibact. "Anche quest'anno anno la Liguria ha raggiunto risultati molto importanti collocandosi al primo posto in Italia per incremento nel numero di ingressi nei siti statali- spiega l'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo - Questo conferma il grande lavoro e lo sforzo compiuto dal Museo di Palazzo Reale e dal Polo Museale della Liguria, cui fanno capo i siti archeologici, le fortezze e altri luoghi di cultura ed è segno della grande collaborazione messa in atto con tutto il tessuto culturale della nostra regione. Questi dati sono la dimostrazione della grande capacità attrattiva dei siti liguri e del nuovo flusso di energia e di vitalità".