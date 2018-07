Malore alla guida, muore 66enne

(ANSA) - GENOVA, 26 LUG - Un uomo di 66 anni ha accusato un malore mentre si trovava alla guida della sua auto, ha causato un incidente ed è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale probabilmente per un arresto cardio-circolatorio. E' successo in via Toti nel quartiere di Marassi. Sul posto sono intervenuti, oltre all'automedica del 118 e alle ambulanze, anche la sezione infortunistica della polizia municipale. Nell'impatto dell'auto guidata dal 66enne con un altro mezzo sono state ferite in modo lieve due persone, trasportate e medicate all'ospedale San Martino.