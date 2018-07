Malacalza, no contrapposizione con Bce

"Non c'è ovviamente alcuna contrapposizione tra me e Bce e tutte le nostre interlocuzioni, compresa quest'ultima corrispondenza, sono sempre state ispirate a una doverosa dialettica che, nel rispetto dei ruoli, è comunemente intesa al perseguimento del bene della Banca". Lo chiarisce Vittorio Malacalza, primo azionista di Banca Carige.

Malacalza fa riferimento alla lettera di Bce dello scorso 24 luglio indirizzata a lui "e solo per conoscenza ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banca Carige, alla quale ho già dato risposta" precisa l'imprenditore ligure. "Nonostante la natura confidenziale di tale comunicazione, gli organi di stampa ne sono venuti immediatamente in possesso e ne è scaturita l'enfatica rappresentazione di un supposto conflitto in essere tra me e l'Autorità di Vigilanza" ricostruisce. "Dopo aver provveduto a inviare a Consob la sopra menzionata comunicazione mi limito a chiarire che non c'è ovviamente alcuna contrapposizione tra me e Bce".