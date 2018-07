FdI a Aniston, non sei a Cartagena

"Cara Jennifer Aniston, qualcuno te lo doveva dire, non sei a Cartagena, ma nella bellissima Santa Margherita Ligure": é il cartello mostrato dal capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Genova, Alberto Campanella, sulla passeggiata della cittadina del Golfo del Tigullio dove sono iniziate le riprese del nuovo film Netflix 'Murder Mystery', con protagonisti la coppia Jennifer Aniston e Adam Sandler, in cui Santa Margherita sarà trasformata per esigenze di copione nella spagnola Cartagena. "Dopo il diniego della Spagna e poi della Francia di 'bloccare' un porto turistico in pieno agosto per fare girare un pezzetto di un film che vede come attrice Jennifer Aniston, il Comune di Santa ha invece ha accettato: il film sarà girato da noi ma ambientato nella località spagnola Cartegena - attacca Campanella -. Non mi sembra una grande gloria, sarà che sono patriottico, sarà che reputo che il porto avrebbe dovuto accogliere turisti piuttosto che impegnarlo senza neppure il ritorno di immagine".