Accertati debiti per 32 mln Qui! Group

(ANSA) - GENOVA, 26 LUG - Ammonta a 32 milioni il debito della Qui!Group con i creditori. Si tratta di centinaia di aziende grandi e piccole che stanno cercando di recuperare cifre che vanno dalle poche migliaia alle diverse centinaia di migliaia di euro. Molti sono stati i decreti ingiuntivi presentati in questi mesi anche se in parecchi casi di fronte al rischio concreto della presentazione di un'istanza di fallimento l'azienda ha poi saldato i debiti alla scadenza delle ingiunzioni per evitare l'intervento del giudice fallimentare. Il fascicolo sul colosso dei buoni pasto aperto dalla Procura di Genova resta al momento per "atti relativi" e senza indagati: il sostituto procuratore Patrizia Petruzziello e il procuratore aggiunto Francesco Pinto attendono l'esito delle verifiche della guardia di finanza. Le ipotesi di reato che potrebbero essere formulate nelle prossime settimane vanno dalla bancarotta fraudolenta alla truffa ai danni dello Stato o, ancora, alla frode in pubblica fornitura.