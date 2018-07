Via dell'Amore, confermato stanziamento

Il ministro Alberto Bonisoli ha confermato lo stanziamento di 7 milioni di euro per la riapertura di via dell'Amore, il sentiero a picco sul mare delle Cinque Terre chiuso dal 2012 quando alcune rocce precipitarono ferendo alcune turiste. La notizia è stata data durante la riunione al Mibact del comitato gestione fondi Fcs cultura e turismo. Le risorse si aggiungono ai 5 milioni già stanziati, 2 dalla Regione Liguria e 3 dal ministero dell'ambiente. Intanto stamani è stata stilata la graduatoria per l'affidamento della progettazione degli interventi, assegnata a un raggruppamento temporaneo, sia per la fattibilità tecnica sia per quella economica. Il cronoprogramma prevede il progetto esecutivo pronto entro la primavera del 2019. La procedura è seguita dal commissario straordinario, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, attraverso Ire.