Operaio muore schiacciato da un mezzo

(ANSA) - GENOVA, 25 LUG - Un operaio è morto stamani nel giardino di Villa Banfi, a Genova Pegli, schiacciato da un mezzo agricolo. L'uomo, operaio manutentore del verde, è morto sul colpo. Sul posto Vigili del fuoco, 118, carabinieri e ispettorato del lavoro. La vittima della tragedia è un genovese di 46 anni, Matteo Marré Brunenghi. Lavorava per la ditta Vivai Carbone, una piccola azienda che da anni si occupa della potatura del verde in subappalto per Aster. L'incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 10: il 46enne è rimasto schiacciato da un trattore che si è ribaltato. Il magistrato di turno, il sostituto procuratore Chiara Maria Paolucci, è stata informata dell'accaduto e nelle prossime ore aprirà un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti e darà l'incarico per eseguire l'autopsia.