La Spezia, telecamere aiutano indagini

(ANSA) - LA SPEZIA, 25 LUG - Le 37 nuove telecamere, molte delle quali con tre 'occhi' elettronici, che alla Spezia sorvegliano le isole zonali per il conferimento dei rifiuti vigileranno anche sulla sicurezza degli spezzini. Questo grazie a un contratto di comodato d'uso siglato stamani tra la polizia municipale e Acam Ambiente. "Le telecamere ci permettono di reprimere abbandoni e conferimenti errati di rifiuti. Ora il sistema sarà un ausilio alle indagini della municipale e un deterrente" hanno detto in conferenza stampa il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l'assessore alla municipale Gianmarco Medusei. Le telecamere sono collegate a un terminale nel comando dei vigili urbani dove, nel rispetto della privacy, verranno acquisite le immagini necessarie per finalità di sicurezza pubblica e urbana. Già 5 accessi sono stati effettuati dalle forze dell'ordine per acquisire immagini in ausilio a indagini. Le 37 telecamere si aggiungono alla 30 già presenti sul territorio che risulta così quasi completamente monitorato.