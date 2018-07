E' un frate l'uomo trovato morto in mare

È un frate cappuccino del convento di Sestri Levante l'uomo trovato morto in mare ieri mattina nella baia delle Favole da alcuni bagnanti. Da ieri i militari della guardia costiera e i carabinieri hanno cercato di dare un'identità all'uomo, che indossava un costume da bagno e occhialini da nuotatore. Sono stati contattati tutti gli esercizi ricettivi balneari e turistici ma solo nella tarda mattinata il padre superiore del convento situato nella baia del silenzio ha denunciato la scomparsa del confratello. Era nato a Bergamo nel 1955 e ieri mattina come d'abitudine si era tuffato dalla scogliera sottostante il convento per effettuare una lunga nuotata.