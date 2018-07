Trovato corpo in mare a Sestri Levante

A Sestri Levante si cerca di dare un nome al corpo di un bagnante di circa 70 anni avvistato ad una trentina di metri dalla battigia tra i bagni Liguria e la spiaggia libera attrezzata Nuova Pm. Sono stati i bagnini di quest'ultimo stabilimento balneare ad intervenire richiamati dai turisti che hanno visto il corpo in acqua. A nulla sono serviti i tentativi effettuati con un defibrillatore e neppure quelli del personale del 118 intervenuti sul posto. I militari della Locamare Sestri Levante che svolge le indagini ha avvisato tutti gli stabilimenti balneari ed i carabinieri per una verifica negli alberghi cittadini ma per il momento nessuno ha segnalato la scomparsa di un famigliare. Il corpo a disposizione della magistratura è stato trasferito presso l'obitorio di Lavagna.