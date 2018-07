Madre e figlio migranti sul set

Madre e figlio migranti nella vita e sul set. Si tratta di David Audam e di Bernadette Matagne, di origine senegalese, protagonisti di un cortometraggio dal titolo "Hady", incentrato sul tema dell'immigrazione e le cui riprese sono in corso in provincia di Imperia con le scuole primarie di Santo Stefano al mare, che si sono trasformate in set cinematografico. "Protagonista - spiega il regista Riccardo Di Gerlando - è un bambino senegalese, di nome Hady, arrivato da poco in Italia, con la madre che esprime il forte desiderio di voler tornare a casa. Il cortometraggio, infatti, non racconta lo stato d'animo di chi arriva, ma di chi vuole tornare a casa".

Il film vede la collaborazione di altri attori locali come Marinella Rambaldi, Valentina Gallinella, Stefano Miano e vedrà la partecipazione di alcuni bambini di Taggia e Santo Stefano al Mare.