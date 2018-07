Auto a fuoco in deposito giudiziario, rogo doloso

Quattro auto sono state incendiate questa notte nella depositeria giudiziaria di via Melen, a Cornigliano sotto lo svincolo autostradale. E' successo intorno a mezzanotte. Solo il pronto intervento dei vigili del fuoco che hanno usato la schiuma ha evitato il propagarsi del rogo ad altre decine di auto. A indagare sull'accaduto gli investigatori della squadra mobile coordinati dal dirigente Marco Calì: secondo quanto appreso dalle telecamere di sorveglianza del deposito si vedrebbero due figure scavalcare il cancello e poi dare fuoco alle macchine con della benzina. Nelle prossime ore verrà sentito il gestore del parcheggio che in prima battuta avrebbe negato di aver ricevuto minacce. Indagini sono in corso anche sui proprietari delle auto andate distrutte. In due casi si tratta di auto confiscate da Equitalia, una terza è stata sequestrata dal radiomobile mentre la quarta è il risultato di una confisca amministrativa.