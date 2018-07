Incidente sull'A10, vittima anziana

(ANSA) - SAVONA, 23 LUG - Un'anziana donna piemontese è rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto stamattina sul tratto autostradale A10 tra Finale ligure e Orco Feglino in direzione di Savona. L'anziana era alla guida dell'auto che, per cause ancora da accertare, è andata a schiantarsi contro il Guard Rail. Sul posto sono intervenuti squadre del distaccamento di Finale Ligure e di Savona, oltre al 118 e la Polizia Stradale. Il tratto autostradale in direzione Genova è stato interdetto al traffico per circa 1 ora.