Incendio su nave militare al Muggiano

I vigili del Fuoco della Spezia sono ancora al lavoro nel cantiere navale Fincantieri del Muggiano per completare lo spegnimento dell'incendio che ha interessato una nave militare in costruzione all'interno della darsena. Nessuno era a bordo e non ci sono feriti. Il rogo è scoppiato a bordo della nave Vulcano, varata a metà giugno ma che non era stata ancora consegnata alla Marina Militare perchè erano ancora in corso gli interventi di allestimento. Per spegnere l'incendio, che ha interessato la zona al centro della nave, i pompieri hanno impiegato diverse squadre specializzate compresa la squadra di Specialisti Nautici del Porto con l'imbarcazione antincendio Raff 04, il Nucleo Sommozzatori con un gommone, per un totale di quasi due dozzine di persone, oltre a una squadra del Comando di Genova con altri cinque operatori.

E' stato impiegato anche un rimorchiatore. Le cause del rogo sono da accertare. L'odore del fumo provocato dall'incendio si è avvertito in tutto il golfo spezzino.