Toti a Di Maio, Ilva non sia a rischio

"Piccolo suggerimento al ministro Di Maio. Caro ministro, anche io penso che l'Italia debba cambiare profondamente nei prossimi anni il proprio modello di sviluppo puntando molto di più su turismo, logistica, ricerca e tecnologia, cultura, produzioni di qualità, agricoltura. Ma questo non vuol dire che oggi possiamo permetterci di mettere a rischio il futuro dell'Ilva". Lo ha scritto in un post su Fb il governatore ligure Giovanni Toti. "Su questa azienda si è sbagliato molto in passato, un nuovo errore potrebbe essere fatale. La chiusura di Ilva sarebbe un disastro per tutti: per i cittadini chiamati a pagarne le spese (almeno 2,5 miliardi di euro nelle prossime finanziarie) per i lavoratori (almeno 15mila in cassa integrazione e molte migliaia lasciate a casa dall'indotto) per il paese, la seconda potenza manifatturiera del continente e la settima del mondo, costretta a dipendere per l'acciaio necessario alla sua industria da altri stati: Cina, India, Usa o nella migliore delle ipotesi dalla Germania. E in un'epoca di dazi e guerre commerciali non sembra una buona idea. Quindi basta incertezze: si migliori quel che si può nella trattativa in corso e si proceda a far ripartire a pieno ritmo l'azienda, da cui dipende un punto percentuale della crescita (già scarsa) del nostro Paese. Ogni altra ipotesi, ancorché suggestiva, rischia di costare davvero cara a tutta l'Italia".