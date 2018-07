Sori, muore in moto a 24 anni

Un ragazzo di 27 anni, Matteo Costa, residente a Camogli, ha perso la vita la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto in via Crispi, a Sori. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri di Santa Margherita ligure che hanno eseguito i rilievi il giovane, alla guida di una moto Aprilia, avrebbe invaso per ragioni da accertare la corsia opposta finendo investito da un'auto che procedeva in direzione opposta. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco di Rapallo che hanno estratto il ragazzo dai rottami dell'auto ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il guidatore dell'auto è stato trovato positivo all'alcol test e sarà denunciato per guida in stato di ebbrezza ma secondo una prima ricostruzione non avrebbe colpe nell'incidente. Sequestrati dai carabinieri entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro.