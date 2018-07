Lirica, a Portofino concorso Clip

(ANSA) - GENOVA, 22 LUG - Torna a Portofino 'Clip' la gara internazionale per talenti della musica lirica. 35 i Paesi in gara compresi Perù, Australia, Islanda, Azerbajan, Sud Africa e Filippine, per 138 cantanti prescelti dalla direzione artistica che, per la prima volta, ha dovuto fare una selezione dato il numero record di richieste ricevute: 283 in totale da 48 paesi, più del doppio rispetto alle precedenti edizioni. Il concorso prevede una sfida su cinque giorni a partire da domani e fino al 26 luglio, quando si disputa la finalissima. Venerdì 27 il concerto dei vincitori con l'Orchestra Toscanini di Parma in Piazzetta. Il concorso, ideato e organizzato dall'associazione Bottesini di Crema con il sostegno di Banca Aletti, Kaguar Range Rover e Francesco Brioschi Editore con il patrocinio del Comune di Portofino e del Comune di Santa Margherita Ligure, oltre al premio in denaro dà ai partecipanti l'opportunità di lavorare in grandi teatri italiani e europei ai quali quest'anno si aggiunge anche il New National Theatre di Tokyo.