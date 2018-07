Cade con cavallo, salvati ragazza e animale

I vigili de fuoco del Comando Provinciale della Spezia sono intervenuti questa mattina a Sarzana per un soccorso a persona e a animale. Una ragazza residente ad Arcola in sella al proprio cavallo è finita nella scarpata del lago che si trova presso il River Ranch, rimanendo con parte del corpo sotto il peso dell'animale. Dal Distaccamento di Sarzana è partita una squadra dei vigili del fuoco che, giunta sul posto, ha provveduto a calarsi e a recuperare la ragazza che è poi stata presa in carico dal personale del 118 della Pubblica Assistenza. Fortunatamente la vegetazione presente nel luogo della caduta ha attutito l'impatto riducendo le conseguenze sia per la ragazza quanto per il cavallo. Successivamente la squadra dei vigili del fuoco, assistita da un veterinario, utilizzando un verricello e una speciale imbracatura, con non poche difficoltà è riuscita a recuperare l'animale ormai stremato ma non in pericolo di vita.

Al termine delle operazioni i vigili del fuoco sono stati lungamente applauditi.