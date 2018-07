A S.Michele Pagana il Palio del Tigullio

(ANSA) - GENOVA, 22 LUG - E' l'equipaggio di San Michele di Pagana il campione del Palio del Tigullio 2018 che in una sfida al foto finish ha beffato la combattiva barca di Portofino nella categoria dei gozzi in legno di 22 palmi. E' la Lega Navale di Sestri Levante, invece, che si porta a casa il titolo di campione, per quanto riguarda la gara delle imbarcazioni storiche, che si è disputata in perfetta aderenza con la tradizione di 82 anni fa, con il tuffo finale delle 'scimmie' e l'arrampicata sulle cime dei castelli, ultimo atto per conquistare la vittoria.