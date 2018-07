Vendevano semi canapa ai narcotrafficanti: sequestri e denunce a Genova

La squadra mobile di Genova ha eseguito stamani perquisizioni e sequestri nelle sedi di una società genovese attiva nella vendita online di semi di canapa indiana che gestisce alcuni negozi nel centro storico. Tre gli indagati. I tre negozi della società, che hanno sede a Genova in via S.Donato, via Fossatello e a Sestri Ponente sono sotto sequestro. Il blitz si inquadra in una più vasta operazione portata a termine dalla polizia di Vibo Valentia che ha eseguito 18 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone ritenute responsabili di appartenere ad un'associazione dedita al narcotraffico gestita da Emanuele Mancuso, figlio di uno dei capi dell'omonima cosca di 'ndrangheta di Limbadi Pantaleone. Otto persone sono in carcere, 9 ai domiciliari e per una è scattato l'obbligo di dimora. Nel corso dell'operazione, denominata 'Giardini segreti', altre 21 persone sono state indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere dedita al narcotraffico e detenzione e spaccio di stupefacenti. Sequestrate 26 mila piante di canapa pe run valore di 20 milioni.