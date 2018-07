Tromba d'aria, danni agli stabilimenti balneari nel savonese

Una tromba d'aria ha danneggiato alcuni stabilimenti balneari tra Celle Ligure e Varazze: cabine scoperchiate, ombrelloni volati via, giochi per bambini danneggiati. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere in sicurezza alcune situazioni. La tromba d'aria si è formata in mare e poi si è spinta sul litorale senza perdere forza.