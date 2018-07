Virgin svela a Genova nome nave crociera

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - Si chiamerà Scarlet Lady la prima nave di Virgin Voyages, la nuova compagnia crocieristica fondata dal poliedrico imprenditore britannico Richard Branson.

A spiegare la scelta di questo nome è lo stesso Branson, baronetto e patron del gruppo Virgin: "Scarlet Lady era il nome che quasi 35 anni fa avevamo dato al primo aereo di Virgin Atlanti Airway, prima compagnia privata a competere con British Airways". E quindi, pur avendo come obbiettivo quello di "rivoluzione l'approccio tradizionale alle crociere, con un prodotto completamente innovativo - ha aggiunto Tom McAlpin, ceo di Virgin Voyages - ci è sembrato giusto guardare anche alla storia del gruppo". La Scarlet Lady - che come le sue gemelle avrà una stazza lorda di 110 mila tonnellate, sarà lunga 278 metri e avrà una capacità di 2.700 passeggeri in 1.400 cabine - verrà consegnata nel 2020, mentre la seconda nave, di cui nella stessa giornata è stato celebrato l'avvio dei lavori con la tradizionale cerimonia del taglio della lamiera, seguirà nel 2021.