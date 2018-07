Toti scarica Serafini, Bucci ha rosa sostituti

"Credo che le dimissioni dell'assessore alla Cultura del Comune di Genova Elisa Serafini siano sbagliate, chi fa l'amministratore non può essere egoista, deve essere necessariamente altruista". Così il presidente della Liguria Toti commenta le dimissioni dell'assessore 'arancione' a lui vicina. "Mollare per una difficoltà sul 'Museo del Jeans'...

non stavamo parlando di privatizzazioni o di cose che incidono sulle persone. E' il più grave dei gesti abbandonare una Giunta dopo aver avuto la fiducia di una parte dei cittadini e dei responsabili politici", dice Toti. "Lo considero un gesto incomprensibile. Bucci vada per la sua strada", dice Toti. "Non riesco a comprendere le ragioni del suo gesto - aggiunge - Quando ci sono idee parzialmente difformi con la Lega, ci siamo sempre confrontati. La sua scelta lascia senza rappresentanza un pezzo della società che ci ha votato". E Bucci dice: "Ho rosa per la sostituzione, nessuno è insostituibile"; mentre il Pd fa notare "sacrificata la parte moderata".