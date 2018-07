Toti, più autonomia su gestione fondi Ue

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - "Sono molto convinto che le Regioni e i Comuni italiani debbano avere maggiore autonomia nell'utilizzare i fondi europei". Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha incontrato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, a Genova per partecipare all'assemblea regionale di Forza Italia. "Abbiamo discusso della programmazione dei fondi europei, una parte dei lavori che stiamo facendo in Liguria sono pagati dal Fondo di sviluppo e coesione dell'Unione Europea. Vorrei molta più autonomia di quanta sia stata fino ad adesso, con una serie di cabine di regia che non hanno sempre centrato l'obbiettivo che dovevano raggiungere".