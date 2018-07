Serafini, dimissioni per coerenza

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - "Chi ha seguito la mia attività politica e amministrativa lo sa: spesso ho infranto veti, calpestato interessi speciali ed è vero, ho fatto arrabbiare qualcuno ma ho provato sempre a perseguire l'interesse generale.

Ma oggi più che mai comprendo quanto mi veniva spesso detto: per mantenere determinati ruoli, bisogna dimostrarsi flessibili".

Elisa Serafini, ormai ex assessore alla Cultura del Comune di Genova, questa mattina ha affidato a un messaggio via Facebook il perché delle dimissioni presentate ieri. Serafini non entra nel merito delle questioni che sono state ipotizzate per il suo addio - secondo fonti vicine all'amministrazione scontri con la Lega, difesa dei diritti civili, screzi con sindaco e altri esponenti di giunta - ma parla di valori come 'coerenza', 'coscienza' e 'verità'. Serafini ringrazia il sindaco Bucci per la fiducia "fino a quest'ultimo giorno - precisa - ma voglio chiedere scusa se, qualche volta, con le mie decisioni e posizioni 'autonome' posso aver creato dei problemi".