'Perde' il nonno, Polfer lo ritrova

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - Un ragazzo canadese di 17 anni ha 'perso' il nonno alla stazione di Genova Principe mentre erano in attesa del treno che li avrebbe portati a Monterosso, nelle Cinque Terre, per una breve vacanza. A risolvere il problema è stata la Polfer. Gli agenti hanno notato il ragazzo che, smarrito, sembrava cercare qualcuno nel grande atrio della stazione di Genova Piazza Principe. Il ragazzo, palesemente preoccupato, ha raccontato agli agenti di aver 'smarrito' il nonno con il quale era in vacanza. Dalle telecamere di sorveglianza l'uomo è stato visto salire sul treno per Monterosso mentre il nipote, distratto, guardava da un'altra parte. Personale della Polfer della Spezia ha trovato l'anziano a Monterosso mentre vagava smarrito e disperato per le vie della cittadina. Dopo poche ore ha potuto riabbracciare il nipote.