Gip archivia la querela di Cassimatis contro Di Maio

Il gip Angela Maria Nutini ha archiviato il procedimento che vedeva indagato per diffamazione l'attuale vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio dopo la querela presentata dall'ex candidata a sindaco Marika Cassimatis, che era stata espulsa dal Movimento. La vicenda risale a un anno fa e riguarda una frase pronunciata a Genova dall'allora vicepresidente del M5S durante il comizio di chiusura della campagna elettorale per le amministrative. "I cittadini - aveva detto - apprezzano sempre quando una forza politica allontana chi si approfitta della stessa. Alcuni si fanno eleggere con questa e dopo poco passano al gruppo misto".

Per il pm Walter Cotugno si era trattato di 'legittimo diritto di critica' ma Cassimatis si era opposta. Oggi il gip ha ribadito nel provvedimento la legittimità della critica politica. "Era nelle previsioni - ha detto Cassimatis - e ho pieno rispetto per la decisione. L'azione voleva sottolineare quanta distanza separava il partito di Di Maio dall'originario M5s".