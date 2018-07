Dimissioni Serafini, Bucci vede Toti

Dopo le dimissioni dell'assessore alla Cultura del Comune di Genova Elisa Serafini è oggi previsto un incontro tra il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci. L'incontro, fissato già da tempo per discutere altre questioni, avverrà intorno a mezzogiorno.

Intanto ancora no comment da parte di Serafini che ieri, durante la riunione di giunta a Palazzo Tursi, ha sbattuto la porta dopo un aspro scontro con Bucci. Secondo alcune fonti vicine all'amministrazione, l'addio di Serafini era nell'aria già da giorni. Da subito, peraltro, le posizioni liberali della giovane assessore non erano ben viste dall'area leghista e cattolica dei colleghi in giunta. Nelle scorse settimane Serafini si era opposta alla delibera 'anti-kebab' presentata dalla collega Paola Bordilli. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata l'ipotesi di rapporto di collaborazione con Manuela Arata, ex presidente del Festival della Scienza considerata tra i 'saggi' vicini al sindaco.