Genova, itinerari con bollini colorati

I bollini colorati della 'Liguria sopra le righe' arrivano anche a Genova per mettere in evidenza una serie di itinerari tra curiosità e 'tesori nascosti'.

Seguendo i colori, turisti e visitatori potranno scegliere più itinerari alla scoperta delle particolarità di Genova e della Liguria attraverso luoghi meno conosciuti raccontati dai suoi abitanti. "L'anno scorso la campagna di marketing territoriale estiva era il red carpet - spiega il governatore Giovanni Toti -, quest'anno sono bollini colorati che uniscono 300 itinerari in tutta la regione. Una sorta di sentiero tracciato attraverso una novantina di comuni. Oggi abbiamo simbolicamente attaccato il primo bollino con il permesso della Soprintendenza che ci ha aiutato a individuare i migliori percorsi. Il prossimo weekend saremo nel ponente". Per promuovere gli itinerari, individuati in collaborazione con i blogger-influencer locali Antonio Figari, Gabriele Rastaldo e Cristiano Fiore la Regione ha realizzato Tshirt e tovagliette con i percorsi stampati.