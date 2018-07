Campagna Amt per educazione sui bus

(ANSA) - GENOVA, 19 LUG - Nove pannelli, scritti in italiano, spagnolo e inglese, per dare suggerimenti e regole sui comportamenti di buona educazione che si devono tenere sugli autobus. È questo il senso di "Insieme con rispetto è meglio", la campagna di comunicazione lasciata da Amt per sensibilizzare gli utenti a tenere comportamenti adeguati a bordo dei mezzi pubblici. "Noi non dobbiamo educare - spiega il vice sindaco di Genova Stefano Balleari, che ha la delega dei trasporti - ma dobbiamo mettere regole per la buona convivenza, visto che sul bus non si viaggia da soli. Il comportamento educato di tutti permette di viaggiare meglio e quindi, anche se si tratta di regole che non andrebbero nemmeno scritte, abbiamo preferito ricordare e sollecitare le regole di comportamento". Tra i comportamenti presi in esame l'abbandono dei rifiuti, l'uso dei cellulari, il comportamento da temere quando si portano cani sui bus.