Aeroporto Genova, record passeggeri

(ANSA) - GENOVA, 19 LUG - Forte crescita dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, che dal 1° al 15 luglio di quest'anno ha registrato un aumento di passeggeri in arrivo e in partenza del 27,9% e un incremento di movimenti di aeromobili del 27,1% rispetto allo stesso periodo del 2017. Prosegue anche l'exploit dei voli internazionali: sempre nella prima metà del mese hanno segnato un +50% di movimenti e un +43,4% di passeggeri in arrivo e in partenza.

La giornata più trafficata nella storia del Cristoforo Colombo è stata domenica 17 giugno con oltre 6.100 passeggeri sui voli di linea decollati e atterrati sullo scalo. Sui primi dieci giorni con più passeggeri nella storia dell'aeroporto, ben otto si sono registrati tra giugno e luglio di quest'anno.

Giugno è anche stato il mese record nella storia dell'Aeroporto di Genova, con 151.485 passeggeri in arrivo e in partenza.