Torre piloti sarà in area cantieri Amico

Il consiglio comunale di Genova ha approvato all'unanimità la collocazione della futura nuova torre piloti del porto nell'area delle riparazioni navali, nella zona attualmente concessa ai cantieri Amico. La decisione era stata presentata cinque giorni fa alla commissione comunale Territorio dal direttore dello staff governance demaniale, piani d'impresa e società partecipate dell'Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale, Paolo Piacenza. La scelta è ricaduta su quell'area e non, come previsto inizialmente dal progetto donato a Genova dall'architetto Renzo Piano, nella darsena nautica.

Quell'idea era stata bocciata dal Cetena, il centro di ricerche di Fincantieri, per elevati rischi. La vecchia torre piloti era stata abbattuta dalla nave Messina Jolly Nero la sera del 7 maggio 2013 provocando la morte di nove persone.