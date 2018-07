Sulle orme di Napoleone 3 sub della Marina Militare

Tre palombari iperbarici del Gruppo Operativo Subacquei della Marina Militare si immergeranno fino al 25 luglio, con il supporto di Nave Anteo, sul sito di Capo Noli (Sv), per uno scavo subacqueo sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Liguria. Scenderanno a 65 metri di profondità con la 'tecnica della saturazione' per acquisire informazioni e reperti dal relitto di una scialuppa armata francese, affondata nella battaglia di Capo Noli nel 1795, detta anche "battaglia di Genova". Un episodio ritenuto la prima vera battaglia navale nel Mediterraneo tra la flotta anglo-napoletana e quella della Francia rivoluzionaria che vide tra i protagonisti alcuni degli importanti ammiragli di tutti i tempi come Francesco Caracciolo, al comando della nave Tancredi e responsabile del contingente partenopeo, e Orazio Nelson, che a bordo del suo Agamemnon proprio a Capo Noli segnò la sua prima personale vittoria guadagnandosi la promozione al comando di squadra.