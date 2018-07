Rapine su treni e bus, tre arresti

Tre marocchini sono stati arrestati dai carabinieri di Albenga perché accusati di essere gli autori di due rapine compiute su un treno e su un bus di linea. Secondo gli uomini dell'Arma i tre avevano colpito la prima volta a marzo su un treno della linea Genova-Ventimiglia, aggredendo un 25enne di Vado Ligure al quale portarono via borsa e giaccone.

Da lì erano partite le indagini dei carabinieri di Ceriale che, attraverso le immagini di videosorveglianza, erano riusciti a risalire all'identità dei tre. Il colpo successivo è avvenuto su un bus tra Alassio e Finale Ligure, ai danni di un minorenne picchiato e derubato di una collanina d'oro. Uno dei tre era stato arrestato lo scorso 8 maggio in un blitz dei militari all'interno di una ex colonia in disuso, i due complici sono stati fermati ieri. Uno è stato rintracciato a Villanova d'Albenga, l'altro a Ceriale dove vive con la famiglia. Gli inquirenti indagano per capire se altri colpi simili possono essere attribuiti alla banda.