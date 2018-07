Camiciottoli a giudizio,diffamò Boldrini

"Il Sindaco della Lega Matteo Camiciottoli rinviato a giudizio per diffamazione nei miei confronti. E per altri, arrivano le condanne. Non cediamo alla violenza di chi si nasconde dietro una tastiera. Come vedete, denunciare chi minaccia e diffama, alla fine paga". Lo afferma l'ex presidente della Camera Laura Boldrini che aveva denunciato Matteo Camiciolotti sindaco leghista di Pontivrea (Savona) che a proposito degli stupri avvenuti la scorsa estate su una spiaggia di Rimini in merito agli arrestati aveva scritto sul suo profilo facebook: "Potremmo dare loro gli arresti domiciliari a casa della Boldrini, magari le mettono il sorriso".