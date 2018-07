Fondi Lega: Riesame, legittimo sequestro conti Toscana

C'è una continuità patrimoniale tra la Lega federale e la Lega Toscana per cui il sequestro di 16 mila euro da parte della guardia di finanza di Genova nell'ambito della ricerca di 49 milioni da confiscare alla Lega dopo la condanna di Umberto Bossi e Francesco Belsito per la maxi truffa sui rimborsi elettorali è legittimo. Lo ha deciso il tribunale del Riesame, dopo il rinvio da parte della Cassazione che chiedeva ai giudici genovesi di motivare meglio la continuità patrimoniale tra la federazione-Lega e la "nazione" Toscana.

Come ha sottolineato la Procura di Genova nell'udienza che si è tenuta ieri la "continuità" viene in particolar modo dimostrata da una "successione a titolo universale" di 26 mila euro che la Lega, tre anni fa, al momento dell'approvazione del nuovo statuto, versa alla Toscana per proseguire l'attività politica territoriale. Il pronunciamento del Riesame potrebbe essere un precedente giurisprudenziale decisivo per consentire alla procura di Genova di "aggredire" i soldi contenuti nelle casse delle altre diramazioni territoriali del partito di Salvini, ma affinché i sequestri ripartano in ogni caso occorre attendere un nuovo pronunciamento del Riesame per la confisca dei soldi al Carroccio anche di provenienza futura. A giugno sul punto la Cassazione aveva dato ragione alla procura di Genova, ma occorre formalmente una nuova decisione del Riesame la cui udienza non è ancora stata fissata.