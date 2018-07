Violento temporale nell'Imperiese

(ANSA) - IMPERIA, 16 LUG - Almeno cinquanta richieste di intervento sono arrivate ai centralini dei vigili del fuoco di Imperia, dopo il violento temporale che si è abbattuto in provincia di Imperia. I danni sono stati provocati in gran parte dalla caduta di rami o alberi in diverse parti dell'imperiese, soprattutto nella zona tra Sanremo e Ventimiglia. Sulla provinciale per Pigna, in alta val Nervia, nell'entroterra di Ventimiglia, la caduta di un albero ha parzialmente interrotto la strada.