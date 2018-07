Shipping, morto Mariano Maresca

E' morto oggi, all'età di 82 anni, Mariano Maresca, figura tra le più note dello shipping genovese e nazionale. A darne l'annuncio è l'International Propeller Club Port of Genoa, a cui il nome di Maresca è indissolubilmente legato, essendone stato fondatore e Presidente dal 1984 al 2015 (quando lasciò il posto alla professoressa Giorgia Boi), oltre ad essere stato Presidente Nazionale dell'International Propeller Clubs dal 1986 al 2012.

Maresca nel corso della sua carriera associativa ha guidato anche Assagenti (l'associazione degli agenti marittimi genovesi)dal 1971 al 74 e dal 1975 al 76 e Federagenti (associazione nazionale degli agenti marittimi) dal 1976 al 1983, ed è stato per due volte (1989-1991 e 1999-2001) segretario generale dell'associazione degli spedizionieri genovesi. Professionalmente Maresca, discendente di una famiglia di armatori, ha navigato per un anno come mozzo prima di avviare un percorso che lo ha portato al vertice di varie agenzie marittime e case di spedizione.

"Grande dolore per la perdita del Presidentissimo Mariano Maresca, che per tanti anni è stato il nostro focale punto di riferimento" è stato espresso dalla Presidente del Propeller genovese Giorgia Boi, mentre Federagenti ha ricordato "la sua inarrestabile energia e la capacità di rappresentare la nostra categoria, quella degli agenti marittimi, ma anche l'intero cluster marittimo di cui è stato testimonial e protagonista".