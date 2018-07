Estate: Laigueglia dice no a mendicanti e passeggiate in costume

No ai mendicanti "che turbano l'incolumità e la sicurezza dei cittadini" e no ai turisti in costume, torso nudo e piedi nudi perché assumono comportamenti "contrari al decoro e alla decenza tipici del normale convivere civile". E' questo il contenuto dell'ordinanza firmata dal sindaco del comune di Laigueglia (Savona) Roberto Sasso Del Verme a tutela del decoro pubblico. Un'ordinanza che ha carattere di necessità e di urgenza e quindi entra in vigore da subito. "Il nostro Borgo marinaro è da sempre molto attento a garantire la migliore accoglienza ai turisti, ogni anno molto numerosi - ha detto Dal Verme - . L'interesse principale dell'amministrazione comunale è quello di salvaguardare il decoro urbano, particolarmente nei mesi estivi, quando si possono verificare episodi che in qualche modo possono turbare il vivere civile. Non occorre dire che un provvedimento di questo tenore si rifà, alla base, ai semplici concetti di rispetto personale, educazione civica e pacifica convivenza".