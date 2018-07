Invasione tir a Genova, traffico in tilt

Dopo tre giorni di sciopero dell'autotrasporto con blocco dei varchi portuali, sono numerosi i mezzi pesanti che stanno arrivando a Genova per effettuare operazioni che non è stato possibile compiere da giovedì scorso, primo giorno di sciopero. Il traffico cittadino è in tilt da questa mattina, con gravi ripercussioni anche sull'autostrada.

Forti disagi in particolare in lungomare Canepa e nella strada Guido Rossa, dove una corsia è completamente occupata fino a piazza Savio. Il ponte elicoidale verso il varco di San Benigno è bloccato. La polizia municipale sta regolarizzando il traffico. Alcuni mezzi pesanti sono stati fermati sulle rampe san Giovanni d'Acri e Fiumara. Il traffico cittadino ha creato code tra Bolzaneto e Sampierdarena sulla A7, Milano-Genova. Code anche al terminal traghetti per le partenze dei vacanzieri. Disagi si sono protratti per tutto il giorno. Tra le richieste che hanno causato lo sciopero riduzione dei tempi d'attesa, indennizzo economico per il tempo trascorso ai terminal, sicurezza.