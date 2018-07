Grandinata nel savonese

Una bomba d'acqua si è abbattuta intorno alle 14 sul savonese dove per diversi minuti è caduta anche una fitta grandine. Al di là di qualche allagamento di scantinato dovuto alla violenza delle precipitazioni, non si registrano, al momento, danni particolari. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per scantinati allagati a Varazze e Albissola Marina. Numerose le chiamate su Savona città per sottopassi allagati e tombini saltati.