Da Genova a Atene con Aegean Airlines

Per tutta l'estate 2018 l'aeroporto di Genova sarà collegato con quello di Atene con coincidenze per tutte le isole greche e la Grecia continentale attraverso i nuovi voli bisettimanali (mercoledì e domenica) della compagnia Aegean Airlines.

Oltre alle tratte presenti nel network domestico, la compagnia offre opportunità di collegamento con i Paesi vicini come i Balcani e la Turchia, e con città come Larnaca, Tel Aviv, Erevan, Tbilisi, Beirut e Amman, nel network internazionale. I collegamenti da Genova saranno effettuati con aeromobili Airbus A320 da 174 posti, che offrono una configurazione a due classi.