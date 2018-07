Bucci: 4500 posti di lavoro in più

"I posti di lavoro ci sono: i dati Inps parlano di 4.500 posti di lavoro in più a fine marzo rispetto al marzo dell'anno scorso nel Comune di Genova". Lo annuncia il sindaco di Genova Marco Bucci a margine degli Stati generali sull'occupazione in Liguria spiegando che a fine mese ci saranno anche i dati di luglio, indicativi dell'andamento del 2018 e confermando l'obiettivo di arrivare a fine mandato alla creazione di 30 mila nuovi posti di lavoro. "E' indubbio che il trend è in crescita" aggiunge. "Turismo, e soprattutto porto, sono i settori trainanti, più l'industria ad alta tecnologia, anche se in modo minore - dice Bucci -. Parliamo di una crescita dell'1,2% da 190 mila a 194.500 occupati. Dobbiamo lavorare molto sul fronte dell'hi-tech: siamo andati in tutto il mondo per cercare di portare investitori a Genova e a settembre spero di assistere alla firma di contratti importanti".

Anche l'assessore comunale allo Sviluppo Economico, Giancarlo Vinacci, presentando la seconda edizione degli stati generali dlel'economia di Genova (16-17 ottobre) ha parlato di 4 mila posti di lavoro in più. "Sono dati ancora sfalsati perché a fronte di un'azienda importante come Ibm che porta 50 nuovi posti di lavoro avremo le uscite derivanti dalle grandi industrie, quindi solo tra qualche tempo avremo le idee più chiare ma il trend è sicuramente invertito".