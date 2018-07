Ancora allerta gialla per temporali

Ancora una allerta per temporali in una estate che non riesce a stabilizzarsi. La protezione civile regionale ha diffuso l'allerta gialla, dopo quella di giovedì scorso, su tutta la regione dalle 12 alla mezzanotte di oggi. Secondo Arpal gli eventi temporaleschi potrebbero essere veloci e poco organizzati. Non si escludono grandinate colpi di vento e trombe d'aria. In calo la temperatura. La parte più attiva della perturbazione ci sarà nel pomeriggio. Arpal ha poi rivisto le previsioni, comunicando che l'allerta gialla proseguirà fino alle 2 di notte da Portofino al confine con la Toscana.

Il maltempo ha interessato soprattutto le province di Savona e Genova anche con locali grandinate. Per quanto riguarda le precipitazioni, a Savona il dato è di 68.2 millimetri con, tra le 13.30 e le 13.45, 20.6 millimetri in 15 minuti e 9.2 in 5 minuti. A Montagna, sempre nel savonese, 64.6, poi Colle del Melogno con 56.8. Ancora nel savonese, a Calice Ligure, sono caduti 39.4 millimetri in un'ora (massima cumulata oraria) con 24.8 millimetri in 15 minuti e 10 in 5 minuti. In provincia di Genova si segnalano i 25.6 millimetri in mezz'ora di Torriglia mentre, nell'imperiese, alle 17, Pieve di Teco tocca i 20.6 millimetri in un'ora. Nella provincia del Ponente sono state almeno 50 le chiamate ai vigili del fuoco