Armadietti refrigerati per ritiro della spesa on line

I primi armadietti refrigerati dove ritirare la spesa ordinata online sono sbarcati all'Ipercoop L'Aquilone di Genova Bolzaneto, uno dei primi in Italia a dotarsi del sistema. Il responsabile organizzativo della Rete di vendita della società Giovanni Clavarino annuncia che "in futuro i cosiddetti 'locker' potrebbero essere collocati anche in altre zone della città ad alta frequentazione lontano dai negozi Coop". Da metà luglio i clienti possono scegliere se ritirare la spesa nel modo tradizionale, cioè rivolgendosi a un operatore, oppure chiedere che sia collocata nel locker, un armadietto simile a quelli che si utilizzano in palestra ma refrigerato, le cui porte si aprono grazie a un codice che l'utente riceve quando effettua l'ordine. Chi sceglie di utilizzare il locker deve necessariamente pagare i propri acquisti al momento dell'ordine ma usufruisce di due vantaggi: un ritiro più rapido, perché non deve attendere che l'operatore scenda nel parcheggio a consegnargli la spesa, e fasce orarie più ampie.