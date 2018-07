Collezionista muore nella sua casa museo

(ANSA) - CASARZA LIGURE (GENOVA), 15 LUG - È stato trovato morto nella sua abitazione-museo Angelo Stagnaro, 77 anni, l'uomo che aveva trasformato la sua passione per i minerali in una attività culturale. L'uomo viveva da solo nell'abitazione che dal 1980 era diventa il museo mineralogico del Tigillio. L'uomo non si vedeva da giorni. Oggi i vigili del fuoco e i carabinieri allertati da una persona che aveva un appuntamento con Stagnaro hanno sfondato una porta finestra e sono entrati in casa trovando il cadavere dell'uomo che cominciava a decomporsi. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Angelo Stagnaro era diventato il più esperto raccoglitore di minerali della Liguria: ne aveva catalogati migliaia e sistemati in ogni angolo della casa museo sempre aperta al pubblico.