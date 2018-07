Sequestri e controlli di marijuana light

Sequestri "preventivi" e controlli a campione per le spedizioni di marijuana light acquistata on line e che arriva all'aeroporto di Genova. Le sta eseguendo la Guardia di finanza, coordinata dalla procura, per vedere se la canapa leggera non superi il thc (principio attivo) consentito dalla legge. Nelle ultime settimane la Gdf ha bloccato due spedizioni destinate a due acquirenti. La magistratura ha aperto due fascicoli, per detenzione e traffico, a carico di ignoti. La vendita e l'acquisto sono diventati legali se il principio attivo non supera lo 0.2%. Se superiore il commercio non è consentito. Nelle scorse settimane era stato aperto un fascicolo dopo l'auto denuncia di un tabaccaio che aveva in vendita la droga leggera: non sapendo se fosse droga vera o meno ha raccontato tutto alla finanza, che ha sequestrato la partita e l'ha analizzata: il principio attivo era nei limiti e per questo la magistratura chiederà l'archiviazione.