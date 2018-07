'Sei amico dei Pellegrino', si dimette

Un consigliere comunale di maggioranza di Bordighera, Giovanni Ramoino, della lista civica "Bordighera Vince", che ha appoggiato il sindaco Vittorio Ingenito (indipendente), si è dimesso da capogruppo ed ha rimesso gli incarichi (acquedotto, manutenzione, giardini e floricoltura) dopo una interrogazione del consigliere di opposizione Giacomo Pallanca (ex sindaco del centrodestra), che lo ha indicato come amico della famiglia Pellegrino, finita sotto inchiesta nell'ambito dell'indagine antimafia "La Svolta".

"Ho fatto presente in Consiglio comunale che quello non era il luogo adatto per questo tipo di domande e che il consigliere non è un pubblico ministero. Se qualcosa non va mi denunci. Ho deciso di dimettermi per non mettere in difficoltà i miei amici di maggioranza, per onestà e rispetto nei confronti di altre persone" ha dichiarato Ramoino.

La lista 'Bordighera Vince' ha deciso all'unanimità di escludere il consigliere Ramoino dal gruppo di maggioranza "per non avere assunto i comportamenti di trasparenza che sono condizione inderogabile per fare parte della maggioranza consiliare che guida la città" si legge in una nota. Contestualmente Bordighera Vince ha indicato Laura Pastore come nuovo capogruppo.