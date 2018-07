Donna trovata morta a bordo strada

Una insegnate di Torino di 44 anni, Silvia Rosetto, è stata trovata morta nel primo pomeriggio al passo delle Ginestre, in corrispondenza del trivio per Casanova Lerrone, Cesio e Testico. Il cadavere era a bordo strada. L'auto della donna è stata trovata parcheggiata in una vicina piazzola: aveva la portiera aperta e la radio accesa. A scoprire il cadavere una coppia di anziani. La donna era vestita e secondo il primo esame compiuto dal medico legale sul corpo non ci sarebbero segni di violenza, solo una ferita alla testa, compatibile con una caduta. La donna sarebbe morta alcune ore prima del ritrovamento. Indagano i carabinieri. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. La donna stava tornando a Torino da Andora dove era in vacanza con la famiglia. Tra le ipotesi più accreditate quella di un malore che ha spinto la donna a uscire dall'auto. Ma i carabinieri non escludono nulla.