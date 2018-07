Processo 5 Terre: Cassazione annulla sentenza Bonanini

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio alla Corte d’Appello la sentenza a carico di Franco Bonanini, ex presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre, imputato principale dell’inchiesta ‘Mani Unte’ che nel 2010 portò la procura spezzina e la polizia a scoprire una ‘mala gestio’ dei fondi comunitari e statali per il Parco. Il pronunciamento è arrivato poco prima delle 2 della scorsa notte, ed è confermato dall’avvocato difensore di Bonanini, Carlo Di Bugno, che attende la consegna del dispositivo per valutare e studiare le prossime mosse. Bonanini, soprannominato il ‘Faraone’, imputato assieme ad altre tredici persone tra funzionari pubblici e imprenditori, in primo grado in tribunale alla Spezia era stato condannato a 7 anni e 10 mesi, mentre in Appello, nell’aprile dello scorso anno a Genova, si era visto aumentare la pena a 10 anni. Per Bonanini, secondo quanto si apprende, i giudici romani hanno stabilito la prescrizione per alcuni capi di imputazione; stessa sorte per alcuni degli altri imputati. Tra le accuse mosse a vario titolo dalla procura spezzina ci sono l’associazione per delinquere, truffa, falso ideologico, concussione, calunnia. Le indagini, coordinate dai pm spezzini Luca Monteverde e Tiziana Lottini, avevano fatto emergere un sistema di potere che amministrava la cosa pubblica in modo arbitrario nella perla delle Cinque Terre, ed era sfociata nel maxi blitz della squadra mobile nel settembre 2010 con quindici arresti. Oltre novemila pagine di intercettazioni telefoniche e ambientali, per un inchiesta che ha portato anche al patteggiamento di circa una decina di persone indagate a vario titolo (ANSA).